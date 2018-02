Il Napoli è pronto ad ufficializzare Milic. Secondo Il Mattino ci sarà l'annuncio dopo la gara con il Lipsia. "Non convince tanto dal punto di vista tecnico, ma almeno e' utilizzabile immediatamente negli allenamenti e non ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione, come nel caso di Siqueira, fermo dallo scorso aprile e reduce da un problema alla caviglia. [...] Milic si e' svincolato a fine gennaio dall’Olympiacos e non avrebbe problemi ad accettare un contratto fino al termine della stagione senza alcun vincolo per la prossima.[...] Il Napoli ha giaÌ€ avuto colloqui con il suo entourage e la risposta e' stata naturalmente positiva. I prossimi giorni saranno decisivi per definire l’affare. Il Napoli ufficializzera' la sua scelta probabilmente dopo la sfida di ritorno col Lipsia, in programma giovedì in Germania. Il suo accordo con il club azzurro sarebbe fino alla fine di questa stagione con eventuale opzione di rinnovo per l’anno prossimo nel caso in cui dovesse convincere davvero Maurizio Sarri durante gli allenamenti di Castel Volturno".