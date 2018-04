Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sarebbe vicino a trovare l'erede di Pepe Reina. Si tratta del titolare della nazionale portoghese Rui Patricio dello Sporting, con un meeting tra le parti che potrebbe definire la trattativa: "Non sarà il primo incontro per Rui Patricio, perché - si legge - i dirigenti del club azzurro hanno già incontrato gli intermediari del portiere lusitano. E, a quanto pare, la trattativa è a buon punto. Rui Patricio ha voglia di una esperienza all’estero. E ha dato il via libera per il Napoli: nella capitale portoghese ha un contratto fino al 2022 e a Napoli è atteso da un’intesa della stessa durata, ma con un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione. De Laurentiis ha messo fretta al ds Giuntoli e all’ad Chiavelli: vuole chiudere la trattativa con Rui Patricio prima dell’inizio del mondiale".