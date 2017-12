L'affannosa vittoria del Napoli a Crotone ha messo in risalto tutti i problemi offensivi della squadra di Maurizio Sarri: lo stesso tecnico toscano ha per la prima volta ammesso, nel dopopartita, la necessità di rinforzare un reparto che a partire da gennaio permetterà di far rifiatare Mertens (rientro di Milik e arrivo di Inglese dal Chievo), ma non gli esterni Insigne e Callejon, le cui uniche alternative di ruolo sono i soli Ounas e Giaccherini (con quest'ultimo che aspira alla cessione a causa dello scarso impiego riservatogli); uno tra Ciciretti e Younes, che Giuntoli ha bloccato per l'estate, potrebbe arrivare anticipatamente, ma se si vuole cercare di alimentare i sogni scudetto, è bene predisporre un colpaccio di maggior spessore: secondo la Gazzetta dello Sport, il nome più in voga è quello di Simone Verdi del Bologna, autore di uno straordinario inizio di stagione, e il Napoli disporrebbe delle risorse finanziarie per accaparrarselo. Il classe '92 originario di Broni predilige la fascia destra patrocinata da Callejon, ma è a proprio agio anche sul lato opposto: per lui, i partenopei avrebbero già pronta un'offerta da 25 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta, sarebbe un investimento ancor più facile da sostenere in caso di mancato arrivo di un terzino sinistro, dal momento che i tempi di recupero di Ghoulam si sarebbero accorciati (allo stato attuale il rientro è fissato a fine febbraio).