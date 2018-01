Il Mattino rivela di un Napoli pronto ad un blitz con il Genoa per Mattia Perin. Gli azzurri vogliono chiudere adesso in vista della prossima estate. Pronta una bozza di intesa intorno alla cifra di 10 milioni di euro: con Reina in scadenza, il Napoli vuole farsi trovar pronto. Dovrà poi arrivare anche un terzo portiere visto che anche Rafael ha il contratto in scadenza a giugno.