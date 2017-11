Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Nazionale, parla a Radio Radio: "Possono sognare tutti di poter vincere anche se il Napoli gioca un calcio spettacolare. Gli azzurri hanno il problema del portiere e di qualche difensore da sistemare. A gennaio la squadra può essere modificata con un buon mercato, perché adesso può lottare per lo scudetto ma non può affrontare la doppia competizione. Ha dei terzini di seconda fascia che non sono all'altezza dei compagni. Se verranno prese le giuste contromisure nel mercato di riparazione, questo Napoli può diventare una macchina perfetta".