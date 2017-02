Una sola presenza da titolare, in Coppa Italia e soltanto 6 apparizioni, da subentrante, fra campionato e Champions League., ma l'infortunio di Allan apre uno scenario insperato per colui che a tutti gli effettiIl centrocampista croato, nonostante sia arrivato in Italia ben 6 mesi fa, ha ancora all'attivo più presenze con la maglia della Dinamo Zagabria (12 fra campionato e coppe) che con quella del Napoli.legati all'ambientamento al calcio italiano e, soprattuttoche non ritiene Rog ancora pronto per scendere in cmapo da titolare.che per Rog ha sborsato circa 15 milioni di euro fra prestito e obbligo di riscatto.De Laurentiis è però andato oltre nel post partita della sfida persa in Champions League contro il Real Madrid:ha tuonato il presidente che annunciando l'acquisto di Rog in estate aveva precisato che l'acquisto di Rog: "darà alla sapiente mano di Sarri la possibilità di utilizzare più moduli, passando da un centrocampo a 3 a un centrocampo a 2 a seconda delle squadre in Italia e in Europa".sarà out per 3 settimane per una distrazione muscolare alla coscia, rappresenta ora la grande chance di Rog per trovare spazio in campo da titolare.toscano, il quale sta pensando di abbassare nel ruolo di mezzala Emanuele Giaccherini. Il Napoli è atteso da un tour de force importante con le sfide contro Atalanta e Roma in campionato, Juventus in Coppa Italia e Real Madrid in Champions League. Se Rog non troverà spazio il messaggio mandato da Sarri al giocatore a De Laurentiis sarà lampante.