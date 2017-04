Il momento peggiore della carriera azzurra di Faouzi Ghoulam? Sembra proprio così. Al di là dei problemi contrattuali e di una trattativa rinnovo bloccata ormai da tempo con il Napoli, il mancino della Nazionale algerina nell'ultimo periodo ha trovato anche l'agguerrita concorrenza di Ivan Strinic, collega croato che nelle ultime tre partite ha giocato dal primo minuto per due volte (Juve e Lazio in campionato). Secondo il Corriere dello Sport, Strinic ha raggiunto una condizione mai toccata da quando è a Napoli e ha colpito Sarri per l'abnegazione e la precisione negli allenamenti e in partita.