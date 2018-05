In caso di addio di Maurizio Sarri, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, pensa a Giampaolo, primo nome per sostituirlo. Il tecnico della Samp, come riporta la Gazzetta, sarebbe lasciato libero dalla Doria, come da contratto, qualora arrivasse un’offerta importante da un top club. Anche Emery, Fonseca e Rudi Garcia sono nomi che vengono valutati.