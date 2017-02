L'ultima pepita d'oro della Serie B arriva da Benevento. Amato Ciciretti, testa calda per tanti anni nel settore giovanile della Roma, al punto da essere liberato: nessun vincolo o riacquisto legato al cartellino di questo esterno offensivo di corsa, qualità, talento. Troppo discontinuo, la Roma ha fatto altre scelte. E oggi rischia davvero di diventare un rimpianto, perché Amato a Benevento è decollato: segna, fa segnare, è protagonista di una squadra che sta vivendo una vera e propria favola.



Classe 1993, Ciciretti ha già ricevuto una prima offerta dal Napoli già nel mese di gennaio. Il ds Giuntoli lo osserva da tempo e stima tantissimo, ecco perché la prima proposta è stata fatta ma rifiutata dal Benevento. La richiesta oggi è di 5/6 milioni di euro, vista anche la concorrenza di club stranieri e non solo. Ciciretti piace anche al Genoa (sarebbe un titolare per l'anno che verrà), così come a diverse altre società che lo stanno valutando. A Napoli, un jolly di talento alle spalle di Callejon e Insigne. Con tanto di rimpianto per la Roma...