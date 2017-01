Tutto esaurito. I biglietti di Napoli-Real Madrid, partita di ritorno degli ottavi di Champions in programma il 7 marzo al San Paolo, sono esauriti: restano in ballo soltanto 3.500 tagliandi, che però fino al 20 gennaio saranno riservati agli abbonati, titolari del diritto di prelazione. Nel caso in cui non saranno acquistati, la scorta tornerà a disposizione di tutti gli acquirenti interessati. La procura di Napoli, nel frattempo, ha avviato un'inchiesta: i pm Danilo De Simone e Stefano Capuano, con il coordinamento del procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli, dovranno verificare l'eventuale configurazione di profili di illegalità relativi alle modalità di messa in commercio, vendita o definizione nei prezzi dei biglietti. Un atto dovuto volto a combattere il fenomeno del bagarinaggio e del ticketing parallelo: per il momento, infatti, l'indagine è puramente conoscitiva, priva di indagati e di una precisa fattispecie di reato.