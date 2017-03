Con due gol ha schiantato la Roma, un’altra doppietta domani sera potrebbe far esplodere il San Paolo. Nei piedi e nei guizzi di Dries Mertens trovano posto, almeno in parte, le speranze del Napoli, in vista della resa dei conti con il Real Madrid. Serve il 2-0 per passare il turno e due gol in sequenza del piccolo bomber azzurro, fa sapere Agipronews, valgono 6,65 sul tabellone Microgame.