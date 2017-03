Conto alla rovescia in vista dello scontro tra Napoli e Real Madrid, in scena al San Paolo. Gli uomini di Sarri dovranno ribaltare il risultato dell’andata degli ottavi di Champions, dove i Blancos di sono imposti per 3-1 vincendo in rimonta sul gol di Insigne. Pare una sfida impari e impossibile, eppure le notti europee raccontano di ribaltamenti che hanno spesso dell’incredibile. L’Uefa se mbra aver già condannato il Napoli, poiché, sec ondo le statistiche, Il 3-1 uscito 329 volte, è stato ribaltato solo in 75 casi, ovvero il 22,8%. Ma il calcio si sa, riserva sempre molte sor prese, e gli esempi abbondano.



REAL MADRID – MONACO - Quarti di finale 2003/2004, il Real Madrid, forte della vittoria maturata all’andata per 4-2 il 24 marzo, è favorito sui francesi. Al ritorno nel Principato però si verifica qualcosa che i bookmaker non avevano prospettato. Poco prima dell’intervallo, il Monaco è sotto di un gol, quando Ludovic Giuly pareggia. Successivamente firma il 2-1 Fernando Morientes, in prestito al Monaco proprio dal Real. Il punteggio però non sorride ancora ai francesi. Sarà ancora Giuly a ribaltare la situazione dell'andata segnando di testa per il 3-1 conclusivo. Nel finale di partita le Merengues si mangiano letteralmente il gol qualificazione con Raul Gonzalez, e a passare è il Monaco.



MILAN – DEPORTIVO LA CORUÑA - Ancora quarti di finale e stessa stagione, 2003/2004, ma squadre ovviamente diverse. Il Milan all’andata sconfigge il Depor a San Siro per 4-1, una partita nella quale i rossoneri ricordano bene la doppietta messa a segno da Kakà, vincendo in rimonta dopo il gol iniziale di Pandiani. Il tecnico del Deportivo, Javier Irureta, dice che non tutto è perduto perché “nel calcio a volte i miracoli accadono” e aveva ragione. Al ritorno il Deportivo La Coruña si imporrà per 4-0, in un ribaltamento che ha fatto storia. A segno andarono Pandiani, Valeròn, Luque e Fran Gonzalez: al 76’ la rimonta era completata. Dopo la vittoria la squadra si recò a Santiago de Compostela in pellegrinaggio come promesso dal tecnico.



​PARIS SAINT GERMAIN- CHELSEA - Quarti di finale 2013/2014. All’andata giocata al Parco dei Principi a Parigi, i francesi si imposero sulla squadra guidata da José Mourinho per 3-1. A condannare i blues, aggravando il risultato, fu la rete di Pastore giunta al 93’. Lo stesso risultato che ha registrato il Napoli di Sarri al Bernabeu. Al ritorno sblocca il risultato in favore del Chelsea Schürrle al 32’ ma non basta. La rete decisiva del 2-0 arriverà a soli due minuti dal termine, con Demba Ba. I Blues si qualificano alla semifinale grazie alla regola dei gol in trasferta.



​JUVENTUS – REAL MADRID - Non mancano le squadre italiane nelle storie di rimonta formato Champions. Un esempio è dato dalla Juventus, nella semifinale della stagione 2002/2003. All’andata giocata al Bernabeu, i bianconeri vennero sconfitti dal Real (Campione d’Europa in carica) per 2-1. Al ritorno a Torino, Trezeguet impiega 12’ a segnare. Lo segue Del Piero al 43’, e chiude i conti Nedved al 73’. Una sfida emozionante, dove Buffon si esalterà parando un rigore a Figo, e a niente servirà la rete nel finale di Zidane. Passa la Juve, che perderà in finale contro un grande Milan.