E' tutto pronto a Napoli per la notte di Champions League che vedrà la formazione allenata da Maurizio Sarri affrontare il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale. Al San Paolo il Napoli è chiamato ad una vera e propria impresa per ribaltare il 3-1 subito all'andata al Santiago Bernabeu.



Sarri si affiderà alla formazione tipo con il tridente leggero Callejon-Mertens-Insigne chiamato a far sognare i tifosi partenopei. Niente conferma per Marko Rog che dopo le due ottime prestazioni contro Juve e Roma si siederà in panchina per lasciare spazio a Zielinski. Torna in campo da titolare in Champions, invece, Gareth Bale che sarà confermato nel tridente con Cristiano Ronaldo e Benzema da Zinedine Zidane.



Ecco tutte le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3) - Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne. All.: Maurizio Sarri.

Real Madrid (4-3-3)- Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Ronaldo, Benzema. All. : Zinedine Zidane.