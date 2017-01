Napoli-Real Madrid, tutti i biglietti in vendita da oggi: la società anticipa i tempi e dà il via libera alle curve e ai distinti: oltre 45mila tagliandi potranno essere acquistati a partire dalle ore 12. La decisione a causa delle “notevoli richieste pervenute”, ha spiegato il club azzurro in una nota. Infatti in un primo momento la vendita della parte restante dei biglietti (tribune già andate sold out nei giorni scorsi) sarebbe dovuta partire a scaglioni il 9 e il 16 gennaio.