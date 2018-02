"Oggi festeggiamo e ci salutiamo, il prossimo anno non sarò più qui", questa l'ammissione fatta dacol sorriso durante la festa in maschera per i 10 anni di Grecia, una dei cinque figli del portiere del Napoli, a cui hanno partecipato le compagne di classe con famiglie ed anche compagni di squadra che hanno famiglia come Hamsik, Callejon, Maggio ed Albiol. "Nel calcio funziona così, oggi sei qui, domani sei lì", ha ripetuto il portiere, anche se la notizia era già nell'aria perché Reina non ha confermato l'iscrizione dei figlia all'istituto scolastico per il prossimo anno che aveva come termine ultimo il 6 febbraio. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino