Pepe Reina resterà al Napoli. Al di là dell'esito dell’incontro che avrà sabato con il presidente Aurelio De Laurentiis per l'eventuale rinnovo del contratto. Prima della partenza per Dimaro, il portiere spagnolo si è incontrato col ds Cristiano Giuntoli, il quale gli ha comunicato la decisione del club, assicurandogli che sarà lui il titolare in questo inizio di stagione, preliminare di Champions League compreso, però senza garantirgli nulla per il futuro. Una condizione che Reina ha dovuto accettare, perché gli è stato anche detto che la società non ha alcuna intenzione di cederlo. Dunque, si arriverà alla scadenza del contratto, a giugno prossimo. Poi, toccherà a lui decidere se restare con un incarico dirigenziale o tecnico, oppure andare a giocare altrove. Dunque, non è escluso che se dovesse arrivare un portiere affidabile ed esperto, il suo numero di partite da titolare potrebbe dimezzarsi.



ALTRO PORTIERE - Nel frattempo lo stesso Giuntoli sta lavorando ad alcune trattative che riguardano proprio il ruolo di portiere. Dopo il no di Rulli, che ha preferito restare alla Real Sociedad, il diesse starebbe virando su Leno, il numero uno del Bayer Leverkusen: la valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, il Napoli ne vorrebbe pagare parecchi di meno, poco più di 10. Stesso discorso con l’Udinese per il giovane Meret che tanto piace a Giuntoli.



ALTRO MERCATO - Saranno le prossime per Alejandro Berenguer. Domani, ci sarà un incontro coi dirigenti dell’Osasuna per provare a chiudere la trattativa. Ci sono 3 milioni di differenza tra la richiesta (9) e l’offerta (6 più bonus). In società c’è ottimismo, c’è la convinzione che, alla fine, si troverà la soluzione e l’esterno spagnolo potrà essere annunciato. C’è un problema, però, che potrebbe mandare all’aria tutto, perché se domani non verrà trovato l’accordo, l’Osasuna potrebbe trattare col Torino che lo ha richiesto.



ALLARME KOULIBALY - Il finale di serata è stato movimentato da una dichiarazione di Bruno Satin, il procuratore di Koulibaly, al quale è stato chiesto un’indicazione sul futuro del suo assistito. La risposta ha spiazzato un po’ tutti: "Non è certo che resterà a Napoli, fino al 31 agosto può succedere di tutto".