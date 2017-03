In vista del doppio impegno con la Juventus, a Napoli si fanno i conti con gli infortunati. Si attende l’ok per Reina, la cui presenza non è ancora data per certa. Il portiere spagnolo è alle prese con il problema muscolare al polpaccio rimediato in Nazionale.



In dubbio anche Hysaj, rientrato ammaccato dalle sfide giocate con la maglia dell’Albania. Il terzino ha infatti subito una botta alla caviglia e al piede contro la Bosnia, ed è ancora da valutare l’entità dell’infortunio