Aggiornamenti dalla redazione di RaiSport: "Reina ha parlato con Maurizio Sarri, gli ha detto che se la sente di giocare ma non ha fornito garanzie assolute sulla sua permanenza. Il Napoli si cautela, già domani risentirà Real Sociedad e Sporting Lisbona per Geronimo Rulli e Rui Patricio sperando di piazzare Rafael a una delle due società. C'è sempre l'ipotesi Karnezis, ma solo per sostituire Rafael e non Reina. Per quanto riguarda l'estremo difensore argentino, il Napoli è disponibile a bloccarlo già adesso per il 2018 se Reina non va al PSG".