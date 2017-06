Pepe Reina potrebbe lasciare il Napoli: lo scrive la Repubblica. Il portiere spagnolo è reduce da una stagione non proprio serena, tant'è che sia lui sia il club stanno valutando la strada del divorzio, ma nel frattempo il manager Quilon è arrivato in Italia e a breve incontrerà De Laurentiis. Il futuro potrebbe essere in Spagna o Inghilterra, con il Newcastle di Benitez in prima fila.