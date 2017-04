Pepe Reina, portiere del Napoli, ha parlato a Premium Sport dopo il successo sulla Lazio: "Eravamo consapevoli che oggi c'erano in palio tanti obiettivi: ora guardiamo avanti e lavoriamo per cercare di prendere la Roma. La corsa è aperta: abbiamo un calendario difficile, ma siamo in salute e sappiamo che possiamo giocarcela fino alla fine. Avevo qualche problema fisico, ma sto meglio: lavoro per essere al cento per cento".