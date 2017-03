Pepe Reina dichiara forfait. L'affaticamento muscolare al polpaccio destro che ieri e oggi l'ha costretto a saltare le sedute di allenamento della Nazionale spagnola a Las Rozas alla fine ha avuto la meglio sul portiere del Napoli: lo staff medico della Roja lo ha dichiarato fuori causa per la gara di qualificazione mondiale con Israele, in programma venerdì a Gijon, e per l'amichevole con la Francia in agenda martedì a Parigi, e così al suo posto il ct Lopetegui ha convocato il portiere dell'Athletic e dell'Under 21, Kepa Arrizabalaga. Non è ancora certo, però, se Reina rientrerà a Napoli oppure si affiderà alle cure dei terapisti spagnoli: "Dovrebbe restare qualche giorno con noi", ha detto il ct. Il club, la Spagna e il giocatore riflettono. E intanto aumenta l'ansia degli azzurri in vista delle due partite con la Juve post sosta.