Pepe Reina si arrende: il portiere del Napoli salterà la partita in programma oggi alle 20.45 con la Juve al San Paolo. Al suo posto in pole c'è Rafael. Reina ha sostenuto l'ultimo provino in mattinata, in occasione della rifinitura, e ha deciso di non rischiare: gli esami strumentali sono risultati tutti negativi, ma il fastidio al soleo della gamba destra, rimediato in ritiro con la Spagna, non è ancora sparito. Tra l'altro, per Pepe non sono stati giorni serenissimi: sua moglie Jolanda Ruiz, nella notte tra giovedì e venerdì, è stata operata di appendicite d'urgenza.