In casa Napoli tiene banco il caso Reina, in scadenza di contratto nel 2018. Il presidente De Laurentiis era convinto di mettere le mani su Szczesny e anche per questo motivo aveva comunicato a Reina l'intenzione di non voler prolungare il matrimonio, per altro incrinato dall'infelice battuta presidenziale in occasione della cena di fine stagione. Ma, visto che il polacco ex Roma è in procinto di passare alla Juve, il Napoli sta ora riflettendo con attenzione sul futuro del portiere spagnolo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Reina guadagna oggi 2,5 milioni di euro netti e vorrebbe prolungare almeno fino al 2019: il Napoli non è disposto a garantirgli la stessa cifra anche per l’eventuale secondo anno di contratto, piuttosto vorrebbe spalmare l'attuale ingaggio di Pepe.



Le alternative in teoria non mancherebbero, ma Leno del Bayer Leverkusen costa tanto (circa 20 milioni), forse troppo. Mentre Neto resta una profilo che piace, ma per il quale bisogna vincere una discreta concorrenza. Un altro profilo interessante resta quello di Skorupski, reduce dal prestito all'Empoli e chiuso alla Roma da Allison.