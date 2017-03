Le condizioni di Pepe Reina migliorano e il portiere sembra potercela fare per la doppia sfida contro la Juventus. Pasquale Tina, giornalista vicino alle vicende azzurre, ai microfoni di Radio Marte ha detto: “Reina si è allenato stamattina, poi ci saranno due giorni di riposo per alleggerire la pressione in vista della Juventus. Il portiere ha già cominciato la sua tabella differenziata, il Napoli è ottimista. Il giocatore crede di farcela. Non ci dovrebbero essere problemi per la sfida con i bianconeri, dovrebbe giocare lui”.