L'ex allenatore del Napoli Edy Reja ha parlato a Sky Sport 24: "Scudetto? Non dipende soltanto dal Napoli ma anche dalla Juve, bisogna vedere come stanno i bianconeri perchè contro la squadra di Sarri li ho visti un po' in affanno, ma la Juventus è una squadra che quando arrivano i momenti decisivi tira fuori il massimo. Sarri conosce bene la piazza e come l'affetto di questa gente riesce a trascinarti e a farti volare. Quando lavori a Napoli riesci a dare tutto soprattutto in un periodo come questo. Ho visto l'allenamento e i giocatori stanno bene fisicamente e mentalmente ed è con la testa che riesci a ottenere i risultati. Secondo me in questo momento il Napoli sta bene soprattutto di testa. Sarri ha fatto un lavoro straordinario, da tre anni il Napoli gioca veramente alla grande e quest'anno ha toccato i picchi massimi, Maurizio ha portato il Napoli, insieme al presidente, dove è adesso. Mi diverto sempre quando vedo la squadra giocare, non solo in Italia, ma anche in Champions e in Europa League, forse l'eliminazione è stata una fortuna perchè quando giochi il giovedì poi non riesci a recuperare, adesso invece finalmente il Napoli può lottare per l'obiettivo che la gente aspetta da tanto tempo. La Juventus ha vinto sempre ultimamente, quindi se per una volta lascia un titolo per strada non succede niente, mentre qui sarebbe grande festa".