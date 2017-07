La redazione di Radio Crc ha raccontato un retroscena svelato dal DG dell'Osasuna Francisco Canal sull'affare Berenguer. L'Osasuna ha aspettato invano per 10 giorni che il Napoli comunicasse aggiornamenti circa l'incontro decisivo da fissare in agenda per il passaggio in azzurro dello spagnolo. Ma non è tutto, quando è stato l'Osasuna a provare a contattare il Napoli, non ha ricevuto alcuna risposta. La trattativa col Torino è entrata nel vivo nella giornata di ieri ed in un solo giorno i granata hanno accontentato le richieste dell'Osasuna aggiudicandosi in una trattativa lampo le prestazioni del classe '95.