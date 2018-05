Comunque andrà a finire la stagione e chiunque si siederà sulla panchina del Napoli nel corso della prossima annata, Pepe Reina non sarà più il portiere del club azzurro. L'estremo difensore spagnolo ha firmato per il Milan e dirà addio a parametro zero.



Il presidente De Laurentiis si sta guardando attorno e ha allacciato un fitto rapporto con gli intermediari di Bernd Leno, estremo difensore tedesco del Bayer Leverkusen per cui c'è una clasuola rescissoria relativamente bassa. La trattativa va avanti da tempo e una grossa fetta della decisione finale verrà presa anche da Sophie Christine, biondissima e bellissima modella tedesca e compagna da tempo del portiere. Si divide fra Colonia e California, ma la sua prossima tappa sarà a Napoli? Per ora eccola nella nostra gallery.