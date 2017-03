Rivoluzione tecnologica per il Napoli: il club azzurro, infatti, ha annunciato che oggi trasmetterà in diretta Facebook, attraverso la propria pagina ufficiale, la prima parte della seduta pomeridiana di allenamento. Porte chiuse ai media ma telecamere virtuali aperte: probabilmente anche un modo di coinvolgere il popolo dei tifosi alla vigilia del doppio confronto con la Juve, in programma domenica in campionato e ,mercoledì in Coppa Italia.