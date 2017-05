Singolare celebrazione a mezzo Facebook per Marko Rog dopo la vittoria del Napoli con l'Inter. Il centrocampista croato, tra più attivi nel sofferto finale di San Siro, ha postato in inglese una frase che ricorda tanto il "Veni, vidi, vici" di Cesare. "We came, we played, we conquered". Ovvero: "Siamo venuti, abbiamo giocato e abbiamo vinto".