Il centrocampista del Napoli Marko Rog a Sportske ha parlato di vari argomenti e tra questi anche il mercato, così riporta TuttoNapoli: "A Napoli è tutto fantastico, sto bene qui. Certo, all'inizio è stato difficile il cambiamento in un'altra città e in un altro campionato, ma ora mi sono ambientato è tutto più facile. Napoli è una città che vive per il calcio, è difficile descrivere l'amore e il rapporto con le persone e i tifosi. Qui ogni giocatore si sente speciale, è una bella sensazione. Tutti conoscono i calciatori, anche i bambini".



Sugli obiettivi personali e collettivi: "Vogliamo vincere, c'è desiderio di conquistare trofei. Abbiamo una squadra super, giochiamo alla grande, crediamo nello scudetto, anche se sarà difficile contro un top club come la Juve. Il nostro è un gioco moderno e veloce, gli altri contro di noi fanno fatica. Ovviamente c'è voluto del tempo per assimilare tutti gli schemi".



Rog gioca poco, ma a quanto pare non è un problema: "Per me è un privilegio far parte di questo club. Certo, tutti vogliono giocare di più, cercherò sempre di farmi trovare pronto. Sono sicuro che da qui alla fine giocherò di più".



Sull'ultimo mercato invernale e l'ipotesi prestito: "Quando arriva il mercato ci sono un sacco di voci, la gente mi ha detto che c'erano tanti club che mi volevano ma a Napoli sono stati chiari e per loro sono un giocatore molto importante, così sono rimasto. Questa è un'altra conferma sul fatto che sia apprezzato e conto tanto nella squadra. Sarri mi apprezza ed è stato lui a volermi".