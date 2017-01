Marko Rog, ventunenne talento della Nazionale croata che con lo Spezia in Coppa Italia ha giocato la sua prima partita da titolare con la maglia del Napoli, dopo tre spezzoni collezionati in precedenza, ha celebrato a mezzo social la buona prestazione del San Paolo. Coronata dall'assist per il tris di Gabbiadini: "Spero di fare molti assist ancora", ha scritto in calce alla foto dell'azione. Il Napoli, per acquistarlo in estate, ha versato 15 milioni nelle casse della Dinamo Zagabria.