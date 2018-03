Marcatori: 6' Insigne, 7' Under, 26' e 73' Dzeko, 92' Mertens



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (75' Milik), Zielinski (65' Hamsik); Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri



ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi (88' El Sharaawy), Strootman; Under (72' Gerson), Dzeko, Perotti (80' Pellegrini). All. Di Francesco



Arbitro: Massa di Imperia



Ammoniti: Mertens (N), Fazio (R), Dzeko (R)