Secondo Il Mattino, la missione di Aurelio De Laurentiis in Portogallo è stata tesa a chiudere lun'operazione: è Rui Patricio il portiere della prossima stagione. Accordo per 4 anni a circa 1,6 milioni di euro l'anno e intesa con lo Sporting che è vicina ma non è ancora totale. Ballano bonus e anche le prebende per gli intermediari internazionali che hanno favorito l'operazione. De Laurentiis è volato a Oporto subito dopo la sua ultima permanenza a Los Angeles, nei primi giorni di aprile. Di ritorno dagli Stati Uniti, il suo blitz con l'ad Chiavelli per discutere dell'operazione.