Pepe Reina può lasciare il Napoli, De Laurentiis ha già individuato quale potrebbe essere il naturale sostituto: si tratta di Geronimo Rulli, portiere classe '92 della Real Sociedad per il quale il club azzurro ha mosso passi decisi, tanto da avviare una vera e propria trattativa con il club basco. Lo ha confermato a IamNaples.it Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad: "Trattativa in corso col Napoli per Rulli? Si, ma è molto complicata, soprattutto per i tempi. 30 milioni la vostra richiesta? Vediamo come vanno le trattative, l’operazione è molto complicata".



SOSTITUTO - Molto dipenderà anche dall'eventuale sostituto per la Real Sociedad, il preferito Alphonse Areola del PSG. Aperribay non smentisce: "Vediamo come vanno i colloqui tra i club coinvolti".