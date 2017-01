Ilvince contro la, ma le polemiche non mancheranno. La squadra di Giampaolo è in vantaggio fino al 77', quando Gabbiadini pareggia i conti prima del gol di Tonelli allo scadere. Ma c'è il rosso a Silvestre che ha influenzato la gara: prima un giallo al al 54', poi il secondo al 61' per un presunto fallo su. Questo fatto ha scatenato l'ira di Viviano, portiere infortunato della Sampdoria, che su Twitter pubblica un eloquente: "Scarso, scarso, scarso, scarso, scarso, scarso, scarso", ripetuto 7 volte.Il tweet dell'estremo difensore blucerchiato è stato poi cancellato. Inoltre, in un post successivo, risponde ad follower scrivendo: "Il Napoli non c'entra niente".