Il Napoli capolista batte 3-2 la Sampdoria, sesta forza del campionato. La squadra di Sarri, reduce dai successi in Serie A col Torino e Coppa Italia contro l'Udinese, supera 3-2 in rimonta i blucerchiati. La squadra di Giampaolo passa in vantaggio con un gol da punizione di Gaston Ramirez (Reina non impeccabile nell'occasione), ma dopo pochi minuti arriva il pareggio di Allan. La Sampdoria reagisce ancora e va sul 2-1 grazie a un gol su calcio di rigore di Fabio Quagliarella, che sfrutta alla perfezione il penalty e segna il gol dell'ex. Penalty causato da Hysaj, che in area di rigore ha steso Gaston Ramirez, imprendibile nei primi 45' di gara. Il pareggio arriva grazie a Insigne, che su assist di Mertens trova il secondo gol nelle ultime tre partite giocate dopo l'infortunio.



Decide il match un gol di Marek Hamsik nel finale del primo tempo. Non un gol casuale per il centrocampista slovacco, che supera il record di Diego Armando Maradona. Il gol del momentaneo 3-2 contro la Sampdoria permette a Marek Hamsik di salire a quota 116 e di staccare il Pibe de Oro, idolo indiscusso del popolo napoletano, nella classifica dei marcatori assoluti nella storia del club. 478 le presenze del capitano partenopeo, 259 quelle dell’argentino. Dopo un avvio di stagione sottotono, il capitano del Napoli è tornato ad essere il faro della squadra di Sarri, fondamentale sia in fase di impostazione che di realizzazione. Napoli primo in classifica a quota 45 punti in attesa di Juve-Roma di questa sera.