In vista della decisiva sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, parla a Premium Sport: "Non dovremo sentire pressione. Purtroppo la situazione del girone non dipende da noi ma dobbiamo provarci. C’è un piccolo spazio aperto e dobbiamo provare ad entrarci dentro: purtroppo la nostra classifica in Champions è difficile. Lo Shakthar è una squadra pericolosa e noi dovremo fare una gara rischiosa. Hanno dei contropiedisti di alto livello, è una delle squadre più collaudate d’Europa. Noi al sorteggio siamo stati poco attenti a considerarla una squadra abbordabile. E in futuro sentiremo parlare molto del loro allenatore. San Paolo non tutto esaurito? Se c’è meno pubblico in Champions che in campionato dipende da noi, vuol dire che abbiamo fatto peggio in Europa. Sta a noi avere un guizzo per riempire lo stadio anche in Champions. L’assenza di Koulibaly? E’ un giocatore forte e importante però se abbiamo una buona organizzazione la mancanza di un difensore non deve influire più di tanto. Anche in Champions scommetto su Insigne? Dopo il declino della schedina tradizionale non ho mai giocato un euro su niente. E voglio continuare su questa strada. Vediamo come sta Lorenzo, ha preso un colpo nell’ultima gara anche se non dovrebbe essere niente di particolare. Secondo me in ogni squadra ci sono degli uomini che devono essere esclusi da tutti i discorsi di turnover come succede al Barcellona, al Real Madrid, al City e al PSG. E Insigne è uno di questi giocatori".