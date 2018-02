L'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri ha dichiarato a Premium dopo la vittoria per 4-1 contro la Lazio in campionato: "Nel primo tempo si è visto che sulla fisicità loro ci sono superiori, noi eravamo un po' nervosi anche per l'infortunio di Ghoulam. Invece nella ripresa abbiamo messo la gara sul palleggio ed è andata decisamente meglio. Ho avuto la fortuna di vedere il secondo tempo dall'alto e mi sono divertito. Nell'intervallo ho cercato di dare tranquillità alla squadra, ero arrabbiato per la mia espulsione. Anzi, sono curioso di leggere cosa abbia scritto l'arbitro nel referto. Io gli ho detto solo che per me il fallo di Milinkovic era da cartellino rosso e non da giallo. Il Var è una sperimentazione, in futuro troveremo modo di farlo funzionare meglio e speriamo sia un passo avanti. Mario Rui è in crescita".