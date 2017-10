Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida col Manchester City in Champions League, Maurizio Sarri ha parlato anche del calendario del suo Napoli, non risparmiando qualche frecciatina: "Domani rappresentiamo l'Italia su un campo importante, ma ci hanno fatto giocare pochi giorni fa con la Roma e poi subito con l'Inter uno scontro diretto. Anche per l'ultima giornata che per noi sarà decisiva c'è Napoli-Juventus, mentre loro probabilmente possono passare prima, questo evidenzia quanto siano inadatti in Lega".