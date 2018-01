Dopo la vittoria del suo Napoli sul Verona, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa della pausa del campionato: "Io andrei ancora avanti. Giustamente i ragazzi avranno qualche giorno di vacanza perché abbiamo iniziato il primo luglio e abbiamo fatto tanto, ma ritengo un'esagerazione che un professionista in piena attività possa fermarsi per una settimana. Qualche giorno era dovuto, ma una settimana è troppo. Noi diamo sei giorni e per me sono troppi anche quelli. Non ho dato allenamenti personalizzati, facciamo uno sport di squadra e dobbiamo fare quello".