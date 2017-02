De Laurentiis attacca, Sarri risponde. Dopo la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid, l'allenatore toscano ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche alle critiche del presidente: "De Laurentiis può dire ciò che vuole, ma sono più contento se ne parla con me. Agli allenamenti ci sono io e decido io. Ho sperimentato tutto quello che c'era da sperimentare. Avrei preferito che certe cose le avesse dette prima a me. Le decisioni del campo sono solo mie".



'DECIDO IO' - "Abbiamo sbagliato troppo dal punto di vista tecnico e perso troppi palloni, ci sono mancate le ripartenze. Il Real ha fatto la miglior gara degli ultimi 3 mesi, non abbiamo fatto un'ottima prestazione. Al ritorno proveremo a vincere la partita, sperando di giocare meglio e sbagliare meno. Io sono tutti i giorni a Castel Volturno e vedo i ragazzi. Le scelte le faccio io e non il presidente, ma secondo me abbiamo fatto quello che potevamo fare. L'opinione del presidente conta sempre, ma preferisco che dica le cose a me. Contro il Real non abbiamo avuto il coraggio che volevamo avere, ma quelle volte che abbiamo sviluppato il nostro gioco abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Con tutti questi errori tecnici diventa difficile fare il nostro gioco, ma giocare contro il Real Madrid non è facile. In queste partite comunque si cresce. Abbiamo dimostrato di poterci stare anche perché il Real Madrid ha fatto la miglior partita degli ultimi tre mesi, mentre il Napoli non ha giocato come sa. Se giocheremo al nostro livello, la sfida sarà più equilibrata".



MERTENS FALSO NUEVE - "Abbiamo fatto di necessità virtù, stasera non ha fatto la miglior partita ma nonostante questo ha creato due palle gol nette a Madrid contro il Real. Maradona ha parlato con la squadra prima della partita e qualcosa di sicuro ha scatenato e non a caso abbiamo approcciato bene la partita. La 'cazzimma' di Insigne? Non posso valutare questo aspetto perché la squadra ha sbagliato troppo dal punto di vista tecnico. Contro il Real non si possono perdere tanti palloni nella nostra metà campo".



RITORNO APERTO - "Non abbiamo fatto una partita pessima, ma potevamo fare meglio soprattutto in ripartenza. Il Real Madrid non ha creato tante occasioni da gol nitide. Molti palloni glieli abbiamo consegnati noi, ma stiamo parlando di una partita in cui abbiamo sbagliato tanto. Le possibilità al ritorno ci sono perché sappiamo di poter fare di più, anche se sarà difficilissimo. Ci sarà da fare diversi gol, ma la squadra avrà la convinzione di provarci".



SCONTRO TOTALE - A Premium Sport, poi, Sarri è tornato a parlare delle dichiarazioni di De Laurentiis: "Squadra senza cazzimma? Non sono d’accordo con le parole del presidente, credo che abbiamo fatto una grande gara contro la squadra campione del mondo. L’unico appunto è che abbiamo fatto qualche errore sul piano tecnico, e nonostante questi errori non abbiamo concesso nemmeno tantissimo a loro. Pur non facendo la nostra migliore partita siamo ancora in corsa per la qualificazione, sono convinto che al San Paolo con l’aiuto del nostro pubblico possiamo fargli passare una brutta serata. Abbiamo avuto in alcuni tratti delle praterie da attaccare, sbagliando invece dei passaggi che solitamente non sbagliamo. Questo ha un po' compromesso la nostra gara. Loro sono fortissimi, ma noi sappiamo che possiamo fare meglio. Il responsabile tecnico sono io, se il presidente ha qualcosa da dirmi me le dirà ed io gli darò le risposte che gli devo dare. Io l’ho visto negli spogliatoi, era molto tranquillo e ci sentiremo nei prossimi giorni visto che partirà per gli Stati Uniti. Milik si sta allenando con noi da tempo, la scelta di portarlo in panchina è perché è un ragazzo talentuoso ed in 10’ può sempre trovare il numero in area di rigore. Avessi dovuto fare una scelta sui 90’ avrei portato Pavoletti, che fisicamente sta meglio. Con la panchina a sette le scelte sono quasi obbligate. Non capisco perché si voglia fare polemica per forza, il Real Madrid è più forte di noi. Siamo ancora in corsa".