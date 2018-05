La parole di Aurelio De Laurentiis pronunciate negli ultimi due giorni e che certificano l'abbandono del sogno scudetto da parte del Napoli sono arrivate come un pugno da knock-out sul volto di Maurizio Sarri attaccato su più fronti dal suo presidente con cui i discorsi per il rinnovo di contratto si sono arenati da tempo.



SARRI VUOLE L'ADDIO - L'allenatore toscano non vacilla e, al contrario, è pronto a rispondere a tono al suo patron. Sarri si è sentito messo all'angolo da De Laurentiis che gli ha prospettato un futuro da dentro o fuori. E Sarri ha scelto il fuori tanto da non voler più modificare il suo attuale contratto in scadenza 30 giugno 2020 e in cui è presente una clausola rescissoria da 8 milioni.



PRONTO A DIMETTERSI - Ma c'è di più perchè secondo la Gazzetta dello Sport, pur di liberarsi da un rapporto ormai logoro con un presidente che non stima più, e con cui ha capito che non potrà ottenere ciò che vuole per migliorare l'attuale squadra, Sarri è pronto a dimettersi. Una scelta che sarebbe forte, ma che gli permetterebbe di trattare facilmente con i club che lo stanno corteggiando anche senza il pagamento della clausola rescissoria. I contatti del Napoli con allenatori come Conte, Ancelotti e non solo testimoniano la fine di un'era. E in questo clima di tensione come saranno gestite queste ultime tre gare?