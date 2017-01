Maurizio Sarri parla a Premium Sport dopo la vittoria del suo Napoli contro la Sampdoria: "Sicuramente l’atteggiamento mentale del secondo tempo è un salto di qualità, dopo aver fatto fatica nel primo tempo. Loro erano molto organizzati ed il terreno di gioco non ci permetteva di esprimere il nostro gioco. Siamo andati sotto immeritatamente, ma nella ripresa abbiamo avuto grande mentalità volendo ribaltare la partita con cattiveria. Le palle gol sono di nove a tre a nostro favore, quindi ce la siamo meritata questa vittoria. Mi metto nei panni di Giampaolo e capisco il dispiacere di perdere una gara al 95’, ma guardando le statistiche ci può stare".



"Gabbiadini da trattenere? Non ho notizie di una sua partenza, il mercato è lungo ma io gli sto dando fiducia. Penso che lui mi possa risolvere le gare, così come aveva fatto a Firenze nel finale. Non è stato messo fuori, è preso in considerazione. Decisiva sarà la sua volontà, io non ho nessuna voce societaria su possibilità imminenti di una sua cessione. Tonelli via a gennaio? È assolutamente da scartare. Lui ha avuto pazienza, ma anche noi abbiamo avuto tanta pazienza con lui".



"Il direttore di gara? ​Non siamo contentissimi nemmeno noi della direzione di gara, nel primo tempo ci sono due situazioni dubbi ed un Martens messo già al limite dell’are che non è stato nemmeno sanzionato. Silvestre magari non ha toccato Reina, ma ha ostacolato in qualche modo Reina e questo ha tratto in inganno l’arbitro".