L'allenatore del Napoli Maurizio Sarri è molto carico in vista di Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro non vuole brutti scherzi: al di là del risultato, Sarri si aspetta solidità difensiva. Prima del black-out contro il Torino, del resto, gli azzurri avevano mantenuto la loro porta imbattuta contro Inter e Cagliari, subendo soltanto un gol a Lisbona con il Benfica.



A preoccupare Sarri sono proprio gli svarioni simili a quello avuto da Albiol, senza dimenticare Reina. Ecco perché Sarri ha alzato la voce con i suoi giocatori, prima della partenza di ieri pomeriggio in treno per la Toscana, tra gli applausi dei tifosi accorsi alla stazione centrale: avanguardia dei mille fedelissimi presenti stasera allo stadio “Franchi”.