L'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri ha dichiarato a Mediaset Premium dopo la sconfitta nell'anticipo di campionato con la Roma: "E' una partita da rivedere con calma perché dal campo ci sono stati tanti aspetti positivi, ad esempio abbiamo fatto 27 tiri in porta. Nel primo tempo avevamo la gara in pugno. Dobbiamo capire perché la Roma ha fatto 4 gol con questa facilità, pur toccando pochi palloni nella nostra area di rigore. Non siamo l'espressione forte del calcio italiano, ma stiamo facendo bene lo stesso. Il nostro pubblico sa che stiamo dando tutto. La squadra ha accusato la notizia del gol all'ultimo minuto di recupero della Juve? Ho già detto cosa penso su questo tema in tempi non sospetti, ma non è giusto riparlarne ora altrimenti darei degli alibi ai miei calciatori. Abbiamo perso per demerito nostro e per merito della Roma. La lotta scudetto riguarda la Juventus e basta perché è di un altro pianete, finora abbiamo avuto la forza di renderle la vita difficile e cercheremo di farlo fino alla fine".