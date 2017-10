Torna a parlare Maurizio Sarri. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City, l'allenatore del Napoli ha dichiarato a Premium Sport: "Siamo qui per giocarcela come sempre per vincere, ma la gara col City è quella che conta meno per la qualificazione: gli inglesi dovrebbero vincerle tutte. Non so se ci sarà turnover: forse nella testa dei ragazzi c’è il pensiero inconscio di essere più competitivi in Serie A piuttosto che in Champions. Ci può stare che questo pensiero ci sfiori, ma dobbiamo essere lucidi e affrontare ogni match senza fare calcoli: sarà il futuro a dirci quali saranno state le partite importanti di questa stagione. I cinque punti di distacco della Juventus non mi fanno né caldo, né freddo: siamo soddisfatti per il buon inizio di stagione, ma sarei un folle se considerassi cospicuo il vantaggio sui bianconeri".



Queste, invece, le sue parole in conferenza stampa: "Il City è di un altro livello rispetto a tutte le altre, quindi potrebbe vincere tutte le partite, saranno determinanti le altre sfide, ma è chiaro che se qualcuno strappa punti al City si mette in una situazione di vantaggio. Domani rappresentiamo l'Italia su un campo importante, ma ci hanno fatto giocare pochi giorni fa con la Roma e poi subito con l'Inter uno scontro diretto. Anche per l'ultima giornata che per noi sarà decisiva c'è Napoli-Juventus, mentre loro probabilmente possono passare prima, questo evidenzia quanto siano inadatti in Lega. Se noi vogliamo diventare forti dobbiamo giocare le grandi partite, senza accontentarci di esserci, al mondo non c'è nulla meglio della Champions. Poi inconsciamente la testa può fare altro".



SU GUARDIOLA - "Devo solo ringraziarlo, ci ha fatto dei complimenti e lui è l'allenatore indubbiamente più forte al mondo. 30 anni fa il calcio fu segnato da Sacchi, tra qualche anno ci renderemo conto di quanto è stato fondamentale Guardiola, segnerà la storia del calcio. Se uno come lui ci fa i complimenti non possiamo che essere contenti. Non dobbiamo avere secondi pensieri, se facciamo due cambi e non siamo competitivi allora significherebbe che la rosa non è completa. Poi penso che in questa fase si può giocare con la stessa squadra, non paghi di certo ora. Non farò troppi calcoli, domattina deciderò in base a chi ha recuperato o meno. Sarebbe stupido pensare alla prossima gara".



'11 FACCE DI C...O' - ​"Il City è l'espressione dell'allenatore più forte al mondo, straordinaria tecnicamente, con accelerazioni impressionanti e che sta bene anche di testa. C'è da fare il nostro calcio, sapendo che può avere qualcosa più di noi come velocità e tecnica. Parlare di tattica è masturbazione mentale, sarà una serata complicata perchè non c'è tattica per imbrigliare le grandi squadre che sono sempre esistite ed esisteranno sempre. Chiedo solo alla squadra di non avere paura, ma il giusto timore. Vorrei vedere 11 con la faccia di c... che vogliono palleggiare in faccia al City, nella testa devi avere la follia. Già sono più forti, se non contiamo su una sana follia restano più forti".



MEGLIO DEL REAL - "La partita dei suoi sogni da vivere in panchina? Se ci fosse stata una squadra inferiore sarei stato comunque contento. La sensazione di forza del City non me l'ha data neanche il Real Madrid l'anno scorso, allora sapevo che li avremmo messi in difficoltà. Questi invece mi hanno dato un'impressione diversa. Se vogliamo diventare grandi dobbiamo però giocare queste gare, senza accontentarci, ma puntare al risultato".



TOP IN EUROPA - "Serve più applicazione? Mica può bastare, loro vincono tutte le partite con almeno cinque gol. Era da agosto che non prendevano un gol, sono forti anche in fase difensiva. Sarà durissima, anche sulle riconquiste hanno tanti giocatori in zona palla. Sembrano sbilanciati, ma non lo sono mai, aggrediscono sempre la palla con tanti uomini. Ho visto roba importante del City, non ho visto tante partite del City perchè non mi volevo rovinare altre serate. Sono cose che si vedono altri decenni. Questa è nettamente la squadra più forte d'Europa".



SUL CENTROCAMPO - "Diawara o Zielinski possono giocare? Nelle ultime sei l'unico che è entrato sempre con continuità è Rog, vediamo, lo tengo in forte considerazione".