L'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri ha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 contro il Nizza nell'andata del playoff di Champions League: "Abbiamo fatto il meglio possibile in questo momento della stagione, creando tantissimo. Ci manca ancora lucidità sottoporta e un pizzico di fortuna, abbiamo preso un palo e una traversa. Sono soddisfatto della squadra, forse potevamo fare qualcosa di più negli ultimi 10 minuti quando eravamo in 11 contro 9. Avevamo preparato la partita in maniera un po' diversa, perché non ci aspettavamo che loro giocassero con la difesa a 5. Milik ha sbagliato un'occasione da gol abbastanza semplice, ma stasera non è stato il solo. Si sta muovendo bene in allenamento e non è entrato male in partita".