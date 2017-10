Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, con le tre partite a settimana e già sette calciatori oltre i mille minuti giocati in sole quattordici gare disputate, stasera allo stadio Ferraris nella formazione titolare del Napoli che affronterà il Genoa è molto probabile che ci saranno ben tre volti nuovi. Infatti, Christian Maggio in pole position su Elseid Hysaj per il lato destro in difesa. Nikola Maksimovic in vantaggio su Vlad Chiriches come alternativa a Raul Albiol. Amadou Diawara in luogo di Jorginho.