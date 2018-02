Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, commenta a Sky Sport il successo contro l'RB Lipsia, che non è bastato per conquistare l'accesso agli ottavi di Europa League: "Abbiamo fatto una sciocchezza enorme all’andata, trattando l’ultimo minuto della gara di andata come fosse l’ultimo minuto di un supplementare e quel gol finale lo abbiamo pagato. La squadra ha dato una risposta forte e questo è un bel messaggio per il campionato. A tratti pretendiamo tutti anche troppo, questo gruppo è rimasto limitato a livello numerico ed il doppio impegno è pesante. Questa è una constatazione, detto che la partita di andata l’abbiamo fatto male. Prendiamo l’aspetto importante di questa storia, che questa squadra ha un anima. L’aspetto positivo è che avremo più tempo per allenarci, un doppio confronto di questo tipo ti lascia l’amaro in bocca. Stasera mi è sembrato evidente che questa squadra fosse alla nostra portata. Allarmi antifumo disattivati per me? Credo abbiamo messo solo una porta, non penso abbiamo fatto un muro apposta per me. L’allarme però non è suonato… (ride, ndr)".