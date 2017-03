Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, dopo l’eliminazione in Champions, parla ai microfoni di Premium Sport: “Ramos su quelle situazioni è un fuoriclasse, tutti gli anni ne fa sette o otto di questi gol. Con lui può succedere marcandolo a uomo o a zona. Probabilmente è mancata un pizzico di aggressività per non farlo colpire in pieno equilibrio. È chiaro che noi a queste squadra qualcosa sul piano di fisicità concediamo. Nel primo tempo siamo riusciti a tenerli lontani dalla nostra area, se arrivano in area poi soffriamo. Abbiamo fatto 55’ molto bene, poi le due reti subite ci hanno tolto energie mentali e fisiche. Con la qualificazione ormai andata era difficile tenere quel ritmo. Con un po' di fisicità in più possiamo diventare competivi anche a questi livelli, è una squadra giovane che sembra avere la possibilità di arrivare in alto. Sarebbe servita un po' di fortuna per tenere in bilico la qualificazione, con un pizzico di sorte saremmo andati sul 2-0 che ci avrebbe dato tanta energia. Sarebbe stato comunque difficile contro i Campioni del Mondo. Il fatto di averli messi sotto per 50’ ci lascia ben sperare. Dimenticando l’amarezza per il risultato questa squadra fa sperare. Ai tifosi del Napoli dico che questa è una botta di fiducia, sappiamo che possiamo giocare ad altissimi livelli”.